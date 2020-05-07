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Иван Ракитич опроверг информацию о возможном уходе из «Барселоны»

Иван Ракитич опроверг информацию о возможном уходе из «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал информацию о возможной смене команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Ракитича заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Севилья», мадридский «Атлетико» и «Ювентус».

«Привык к слухам. Уже шесть лет в „Барселоне“, довольно долго имею дело с подобными вещами. Стоит относиться к этому с пониманием, ведь футбол — не просто спорт. Мы знаем это и иногда посмеиваемся над слухами.

Главное, я хорошо себя чувствую в „Барселоне“ и получаю положительную реакцию от тренера и клуба. У меня ещё действующий контракт. Когда подписываю соглашение, рассчитываю доработать его до конца. Если это не может произойти по какой-то причине, мы должны сесть и обсудить. Сейчас я счастлив в „Барселоне“ и думаю о других вещах», — приводит слова Ракитича Sky Germany.

«Тоттенхэм» — главный претендент на Ракитича
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