Иван Ракитич опроверг информацию о возможном уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал информацию о возможной смене команды.
Ранее сообщалось, что в услугах Ракитича заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Севилья», мадридский «Атлетико» и «Ювентус».
«Привык к слухам. Уже шесть лет в „Барселоне“, довольно долго имею дело с подобными вещами. Стоит относиться к этому с пониманием, ведь футбол — не просто спорт. Мы знаем это и иногда посмеиваемся над слухами.
Главное, я хорошо себя чувствую в „Барселоне“ и получаю положительную реакцию от тренера и клуба. У меня ещё действующий контракт. Когда подписываю соглашение, рассчитываю доработать его до конца. Если это не может произойти по какой-то причине, мы должны сесть и обсудить. Сейчас я счастлив в „Барселоне“ и думаю о других вещах», — приводит слова Ракитича Sky Germany.
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