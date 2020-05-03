«Тоттенхэм» — главный претендент на Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у английского клуба есть преимущество перед другими командами, претендующими на хорватского хавбека. Напомним, помимо «Тоттенхэма» Ракитичем интересуются «Севилья», «Атлетико» и «Ювентус». Сообщается, что у «Севильи» нет денег на осуществление трансфера, туринский клуб смущает стоимость и возраст футболиста, а «Атлетико» не готов предложить Ракитичу долгосрочный контракт.
В этом сезоне Ракитич в 30 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи хорватского футболиста.
- 3 мая 2020
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