Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» — главный претендент на Ракитича

«Тоттенхэм» — главный претендент на Ракитича
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у английского клуба есть преимущество перед другими командами, претендующими на хорватского хавбека. Напомним, помимо «Тоттенхэма» Ракитичем интересуются «Севилья», «Атлетико» и «Ювентус». Сообщается, что у «Севильи» нет денег на осуществление трансфера, туринский клуб смущает стоимость и возраст футболиста, а «Атлетико» не готов предложить Ракитичу долгосрочный контракт.

В этом сезоне Ракитич в 30 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи хорватского футболиста.

«Тоттенхэм» включился в борьбу за Ракитича. В сделку может войти Ндомбеле
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020