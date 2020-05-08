«Лион» подал два судебных иска к LFP из-за досрочного завершения сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб подал два судебных иска к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) из-за досрочного завершения сезона.
«Деньги — не главное для «Лиона». Клуб прошёл путь от самых низов до вершины. Сперва мы потребовали изучить возможность возобновления сезона. Решение министра спорта основано на дате 3 августа, которой нет в отчетах УЕФА. Мы можем подробно обсудить с премьер-министром и министром здравоохранения протоколы здравоохранения, и посмотреть, есть ли возможность возобновить сезон.
Второй судебный иск касается того, как был досрочно завершен сезон в Лиге 1 и как были подведены его итоги. Мы хотим выяснить, было ли это законно», — цитирует Ола в интервью L’Équipe.
Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.
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