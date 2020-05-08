«Реал» отказался от трансфера Погба. Клуб интересуется Камавингой и Канте

«Реал» отказался от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca.

По данным источника, интерес «Королевского клуба» к французскому форварду охладел. Теперь они рассматривают варианты с приобретением Эдуардо Камавинги из «Ренна» и Нголо Канте из «Челси».

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах. Камавинга в свою очередь принял участие в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент футбольный сезон практически во всём мире приостановлен из-за пандемии коронавируса.