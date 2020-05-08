Миралем Пьянич дал согласие на переход в «Барселону»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может покинуть команду и продолжить карьеру в «Барселоне».
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 30-летний футболист дал согласие на переход в стан сине-гранатовых. Миралем уже достиг договорённости с каталонцами и ждёт итогов переговоров между клубами.
По информации источника, наиболее вероятный формат сделки – обмен. «Ювентус» хочет заполучить хавбека Артура Мело, однако тот дал понять, что хочет остаться в «Барселоне». Из возможных вариантов также называются Иван Ракитич, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.
Пьянич защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а до этого выступал за «Рому», «Лион» и «Метц». В сборную Боснии и Герцеговины Миралем вызывается с 2008 года.
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