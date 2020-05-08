«Мне это не особо интересно». Камавинжа прокомментировал интерес «Реала»

17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что «сливочные» отказались от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и рассматривают Камавингу в качестве альтернативы.

«Всё, что касается переговоров в ходе сезона, – это не моё дело. Когда следующий сезон начнётся, я буду сфокусирован на футболе и позволю своим агентам и родителям уладить всё остальное. О моём будущем мы поговорим в конце сезона.



Интерес «Реала» и других клубов? Я не фокусируюсь на этом. Конечно, это приятно, когда такие большие клубы интересуются мной, но, с другой стороны, мне это не особо интересно. Особенно когда у меня всё хорошо в «Ренне». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Камавинжи Ouest-France.