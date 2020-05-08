Овчинников: Смородская с Марса, а мы с другой планеты. Слава богу, я с ней не работал

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об экс-президенте «железнодорожников» Ольге Смородской.
«Смена тренера в «Локомотиве» вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она вообще очень интересный персонаж, слава богу, что я с ней не работал. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают, вот можно считать, что она Лунтик», — сказал Овчинников в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее Смородская, говоря о возможной смене главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, заявила следующее: «Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счёт покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут».
- 8 мая 2020
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