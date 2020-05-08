Игорь Лещук: за всё время, что я в «Динамо», ни одного тренера мы не сливали

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал инцидент в 2012 году, когда фанаты бело-голубых пришли на тренировку и отчитали команду за неудовлетворительные результаты.



«Конечно, обратная связь должна быть. Но я смотрел то видео – там было жестковато. У болельщиков бывает мнение, что футболистам безразлично: они получают деньги, и им на клуб без разницы. Но это не так. Очень редко бывает, что кому-то всё равно. А если такое случается, тренер просто не выпускает игрока в основу.



Ещё любят говорить, что вот, тренера сливают. За всё время, что я в «Динамо», такого ни разу не было. Ни одного тренера мы не сливали», — цитирует Лещука «Гол».

В сентябре 2012 года у ворот базы «Динамо» в Новогорске несколько болельщиков устроили своеобразную акцию протеста. Они зажгли файеры, написали на асфальте у ворот «Не позорьте имя «Динамо» и разбросали листовки с угрозами применить силу, если футболисты не начнут серьёзно относиться к матчам. После этого фанаты на встрече с футболистами на базе высказали серьёзные претензии игрокам.