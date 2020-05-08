Тренер «Аякса»: Месси никогда не был так хорош, как при Гвардиоле

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг считает, что лучший отрезок в карьере форварда «Барселоны» Лионеля Месси пришёлся на время, когда каталонцев возглавлял Хосеп Гвардиола.
«При Гвардиоле Месси не был больше самой «Барселоны». Он был одним из лидеров, но работал на команду и результат. Он никогда не был так хорош, как под руководством Пепа.
Сейчас в «Барселоне» все играют на Лео. При этом в последние годы сине-гранатовые не добились большого успеха в Лиге чемпионов.
Месси по-прежнему превосходит всех остальных, но сейчас он играет на нижнем пределе. Такого никогда не было при Гвардиоле», — приводит слова тен Хага Voetbal International.
Гвардиола возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 год. В настоящее время 49-летний специалист работает в «Манчестер Сити».
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