Футболисты «Оренбурга» помогли ветеранам Великой Отечественной войны

Футболисты «Оренбурга» собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезут подарки ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть на канале «Оренбурга» в YouTube.

«Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большинство клубов РПЛ хотят досрочно завершить сезон-2019/2020. В их число входит и «Оренбург». При этом Российский футбольный союз, по информации «Чемпионата», выступает за возобновление кампании.