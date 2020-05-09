Футболисты «Оренбурга» помогли ветеранам Великой Отечественной войны
Футболисты «Оренбурга» собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезут подарки ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть на канале «Оренбурга» в YouTube.
«Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большинство клубов РПЛ хотят досрочно завершить сезон-2019/2020. В их число входит и «Оренбург». При этом Российский футбольный союз, по информации «Чемпионата», выступает за возобновление кампании.
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