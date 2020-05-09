Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Оренбурга» помогли ветеранам Великой Отечественной войны

Футболисты «Оренбурга» помогли ветеранам Великой Отечественной войны
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Оренбурга» собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали волонтёрам, которые накануне праздника Великой Победы развезут подарки ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть на канале «Оренбурга» в YouTube.

«Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большинство клубов РПЛ хотят досрочно завершить сезон-2019/2020. В их число входит и «Оренбург». При этом Российский футбольный союз, по информации «Чемпионата», выступает за возобновление кампании.

Александр Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020