Кркич: вместо Мартинеса «Барселона» должна пойти за Фирмино

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич призвал руководство каталонского клуба отказаться от трансфера нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в пользу Роберто Фирмино из «Ливерпуля».
«Интер» — это команда, которая не проявляет инициативу в этом трансфере. Вместо Лаутаро «Барселона» должна пойти за Фирмино, который умеет хорошо связывать игру, обладает мобильностью. Это не критика качества Мартинеса, но нападающий — это очень специфическая позиция, которая живет в совершенно уникальной среде обитания», — цитирует Кркича Evening Standard.
В текущем сезоне Фирмино провёл 43 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и отдав 12 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Мартинес записал в актив 16 голов и четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Мартинеса с миланским «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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