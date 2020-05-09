Мхитарян: отец по-прежнему является моей мотивацией, хоть он не со мной последние 24 года

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в эфире детской организации COAF-kids выразил мнение о возможностях в жизни каждого человека.
«Каждому человеку даны возможности. Бог распределяет возможности одинаково для всех, вопрос в том, кто воспользуется ими. Неправильно говорить: ему не повезло. Чтобы чего-то достичь, одного таланта недостаточно, нужно определить цель, которую вы поставили перед собой. Я всегда говорил, что моей целью было стать хорошим футболистом. Было много трудностей, но я о них думал лишь несколько минут, часов, максимум день. Я всегда себя настраивал к лучшему и шёл к достижению целей.
Я сделал свои первые шаги благодаря моему отцу. Он по-прежнему является моей мотивацией. Я делаю всё возможное, чтобы сделать его счастливым. Хоть он и не со мной последние 24 года, но думаю, что он видит всё, и он счастлив», — приводит слова Мхитаряна XSport.
Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского«Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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