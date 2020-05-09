Отец Йовича — о состоянии сына: Лука подавлен и напуган

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, рассказал о травме сына. Ранее стало известно, что у Йовича был диагностирован перелом правой стопы.
«Он тренировался в своём доме в Белграде, опираясь на клубную программу. Во время выполнения упражнений Лука почувствовал сильную боль. Никто не мог представить, что это приведёт к таким серьёзным последствиям. Мы до сих пор ничего не знаем. Он должен пройти более углублённое обследование, чтобы мы могли понять, когда он вернётся на поле. Лука подавлен и напуган. Это ужасно», — приводит слова Милана Йовича Kurir.
Йович перешёл в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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