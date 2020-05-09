Эмери: у Мбаппе есть все качества, чтобы проявить себя в «Реале»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери отметил, что хотел бы видеть нападающего парижан Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
«У Мбаппе есть все качества, чтобы проявить себя в „Реале“. Нам повезло, что в Испании есть две лучшие команды в мире — „Реал“ и „Барселона“. Хочется, чтобы эти клубы продолжали привлекать лучших игроков в мире», — приводит слова Эмери AS.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость форварда оценивается в € 180 млн. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» заинтересован в услугах Мбаппе.
В сезоне-2019/2020 Мбаппе забил 18 голов и отдал 7 голевых пасов в 20 матчах чемпионата Франции. В 13 встречах других клубных турниров игрок забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
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