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Президент «Спортинга»: возможно, сегодня «МЮ» мог бы купить Бруну Фернандеша за € 20 млн

Президент «Спортинга»: возможно, сегодня «МЮ» мог бы купить Бруну Фернандеша за € 20 млн
Футбол / Англия 0

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас считает, что клубу повезло с продажей полузащитника Бруну Фернандеша, которого купил «Манчестер Юнайтед» до начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Кризис, начавшийся из-за COVID-19, нанёс вред всей индустрии европейского футбола. Это коснулось всех стран, но особенно пострадала Португалия, потому что половину нашего дохода приносит продажа игроков.

В январе мы продали Фернандеша за € 65 млн. А сколько он бы стоил сегодня? Может быть, € 20 млн? € 30 млн? Никто не знает», — приводит слова президента «Спортинга» Goal со ссылкой на SIC Noticias.

После перехода в «Юнайтед» Бруну принял участие в девяти матчах. 25-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

ФИФА изучает трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
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