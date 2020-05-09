Президент «Спортинга»: возможно, сегодня «МЮ» мог бы купить Бруну Фернандеша за € 20 млн
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас считает, что клубу повезло с продажей полузащитника Бруну Фернандеша, которого купил «Манчестер Юнайтед» до начала пандемии коронавирусной инфекции.
«Кризис, начавшийся из-за COVID-19, нанёс вред всей индустрии европейского футбола. Это коснулось всех стран, но особенно пострадала Португалия, потому что половину нашего дохода приносит продажа игроков.
В январе мы продали Фернандеша за € 65 млн. А сколько он бы стоил сегодня? Может быть, € 20 млн? € 30 млн? Никто не знает», — приводит слова президента «Спортинга» Goal со ссылкой на SIC Noticias.
После перехода в «Юнайтед» Бруну принял участие в девяти матчах. 25-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
ФИФА изучает трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
Читайте также
- 9 мая 2020
-
19:37
-
19:25
-
19:14
-
19:08
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:55
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:34
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:29
-
14:54
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:26
-
12:25
Партнерский контент