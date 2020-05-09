Режим чрезвычайного положения во Франции продлён до 10 июля

Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса.



«После выработанного соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальное собрание приняло законопроект, продлевающий чрезвычайное положение в сфере здравоохранения», — цитирует Le Point заявление нижней палаты французского парламента.

Закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Режим ЧП в стране был введён на два месяца.

Напомним, 30 апреля из-за пандемии коронавируса Лига 1 приняла решение о досрочном завершении чемпионата Франции. «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение сезона-2019/2020 в чемпионате Франции.