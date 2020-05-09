Гончаренко объяснил, в чём проблема Чалова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру форварда Фёдора Чалова в этом сезоне.
«В чём сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет. Он делает всё ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», — сказал Гончаренко в подкасте Sports.ru.
21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (в 21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский ранее оценил шансы нападающего «армейцев» Фёдора Чалова перебраться в английскую Премьер-лигу.
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