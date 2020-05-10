Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил задержание полицией из-за обвинений в угрозах

Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Спартака» Огнен Вукоевич прокомментировал ситуацию с задержанием полицией Загреба по обвинению в угрозах расправы семье — жене, её сестре и матери.



«Действительно, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Я был отпущен с обязательством, что до тех пор, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить в одном доме. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи», — приводит слова Вукоевича Jutarnji.

Напомним, что в четверг, 7 мая, Вукоевич якобы в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой и начал угрожать родственникам. Огнен задержан полицией, ждёт допроса и последующего решения суда. В его доме был проведён обыск.



С 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского «Динамо», в составе которого выступал с 2008 по 2015 год. За московский «Спартак» Огнен выступал во второй половине сезона-2012/2013. В составе красно-белых он провёл 9 встреч и отметившись 1 результативной передачей.