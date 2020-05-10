Влашич: смогу играть в любой лиге мира

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своих перспективах в ведущих мировых лигах.
«Лично я никогда не сомневался, что смогу играть в любой лиге мира, но, думаю, раньше я всё же не был готов ко всем вызовам. Теперь готов играть везде, где нужно. Я стал более опытным, прошёл через многое, провёл более 200 матчей. Физически стал сильнее, но более важно, что теперь у меня есть чёткое представление, каких игроков ищут топ-лиги.
Я действительно готов к вызовам, но большой вопрос заключается в том, насколько реалистично в данный момент говорить о трансфере, особенно если сезон в РПЛ будет досрочно завершён. Но у меня нет с этим проблем. В следующем сезоне в ЦСКА сделаю всё возможное, чтобы выиграть титул, а затем буду повышать свою ценность на чемпионате Европы», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
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