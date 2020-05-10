Трое игроков «Фамаликана» заразились коронавирусом

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Фамаликана» прошли тест на коронавирус, сообщает A Bola.

По данным источника, в клубе зафиксированы пять случаев заражения: три у футболистов и два среди персонала. Все они отправлены домой на самоизоляцию. Имена заразившихся не разглашаются.

Ранее стало известно о трёх случаях заражения у игроков клуба «Витория Гимарайнш».

Лидером чемпионата Португалии является «Порту», который в 24 матчах набрал 60 очков. Второе место занимает «Бенфика» (59). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.