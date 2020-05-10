Трое игроков «Фамаликана» заразились коронавирусом
Футболисты, тренерский штаб и персонал «Фамаликана» прошли тест на коронавирус, сообщает A Bola.
По данным источника, в клубе зафиксированы пять случаев заражения: три у футболистов и два среди персонала. Все они отправлены домой на самоизоляцию. Имена заразившихся не разглашаются.
Ранее стало известно о трёх случаях заражения у игроков клуба «Витория Гимарайнш».
Лидером чемпионата Португалии является «Порту», который в 24 матчах набрал 60 очков. Второе место занимает «Бенфика» (59). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
У третьего футболиста «Брайтона» зафиксирован коронавирус
Читайте также
- 10 мая 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
Партнерский контент