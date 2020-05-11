Футболисты и тренеры «Алавеса» согласились на понижение зарплаты до конца сезона

Футболисты и тренерский штаб испанского «Алавеса» согласились на понижение зарплаты до конца сезона 2019/20.



«На сегодняшний день достигнуто соглашение с игроками и тренерским штабом „Алавеса“ по поводу понижения заработных плат до конца сезона 2019/20 по причине экстраординарных условий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.



Руководство клуба хочет поблагодарить игроков и тренеров за проявленное понимание ситуации», — говорится в официальном заявлении на сайте «Алавеса».



Ранее стало известно о возможном возобновлении сезона в Примере с 12 июня. Планируется, что чемпионат Испании доиграют в течение двух первых летних месяцев, чтобы к августу, когда УЕФА хочет доиграть еврокубки, команды были к ним готовы. Резервная дата — 19 июня, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.

Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня