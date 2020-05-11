Глава Ла Лиги – о 5 случаях коронавируса среди игроков: хорошая новость, мы ожидали 25-30

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал случаи заражения коронавирусом среди футболистов.

«Мы должны адаптироваться к обстоятельствам и работали над этим в протоколах. Всего 5 положительных результатов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. Это хорошая новость для футбольной индустрии и испанского общества. 8 из 2500 человек, считая тех, кто не является футболистом. Эти игроки пройдут ещё один тип теста во вторник. Они находятся на последней стадии болезни. Я прошу соблюдать санитарные правила, чтобы начать с как можно меньшим количеством заражённых. Мы будем очень контролировать игроков. Наше поведение должно быть образцовым для общества. Я вижу большую ответственность в футболистах», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что розыгрыш чемпионата Испании может возобновиться 12 июня.