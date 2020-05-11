Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня
Стала известна возможная дата возобновления сезона чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.
По данным источника, сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня при условии соблюдения безопасности. Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены или отменены многие спортивные соревнования, в том числе чемпионат Англии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 282 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.
Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
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