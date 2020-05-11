Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Стала известна возможная дата возобновления сезона чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

По данным источника, сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня при условии соблюдения безопасности. Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены или отменены многие спортивные соревнования, в том числе чемпионат Англии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 282 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.