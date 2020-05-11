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Робертсон: когда Клопп пьян, он ещё больше Клопп. Тусит как Клопп, умноженный на 3 или 4

Робертсон: когда Клопп пьян, он ещё больше Клопп. Тусит как Клопп, умноженный на 3 или 4
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как себя ведёт главный тренер команды Юрген Клопп, выпив алкогольных напитков.

«Когда Клопп пьян, он ещё больше Клопп. Если ты за что-то взялся, нужно делать это на сто процентов: играть на сто процентов, тренироваться на сто процентов, отрываться на вечеринках на сто процентов. Когда Клопп приходит на вечеринку, он тусит как Клопп, умноженный на три или четыре», — цитирует Робертсона TEAMtalk со ссылкой на подкаст Питера Крауча.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года, а до этого возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». С красными немецкий специалист завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира. Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

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