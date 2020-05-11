Гендиректор «Ахмата» — о словах Шалимова про дармоедов: он осознал, что совершил глупость

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал высказывание главного тренера команды Игоря Шалимова.
В начале мая 51-летний специалист опубликовал ролик на своей странице в «Инстаграме», в котором назвал дармоедами россиян, испытывающих финансовые трудности во время пандемии коронавирусной инфекции.
«Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», — приводит слова Айдамирова «Спорт-экспресс».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее пользователи «Инстаграма» призвали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова «уволить и сделать бомжом» Шалимова.
- 11 мая 2020
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