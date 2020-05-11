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Руслан Нигматуллин показал футболку, в которой играл в памятном матче с «Тиролем»

Руслан Нигматуллин показал футболку, в которой играл в памятном матче с «Тиролем»
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин показал футболку, в которой он играл в переигровке ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2001/2002 с «Тиролем» (0:1). В той встрече голкипер совершил большое количество сейвов и вывел свой клуб в групповой раунд турнира, так как первом матче «Локомотив» победил со счётом 3:1.

«Сегодня решил вам показать очень дорогую мне футболку, в которой играл за «Локомотив» Москва в легендарном матче Лиги чемпионов против австрийского клуба «Тироль». Люблю её! Как вам мода того времени на большие размеры?» — написал Нигматуллин в своём «инстаграме».

Нигматуллин выступал за «Локомотив» с 1998 по 2001 год, а также с 2003-го по 2004-й. Кроме того, в 2009 году он играл за «Локомотив-2».

Руслан Нигматуллин — от 16 до 45 лет за 9 секунд. Видео
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