Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

«Кальяри» на своём официальном сайте сообщил, что футболисты основной команды отказались от зарплаты за апрель.



Президент «Кальяри» Томмазо Джулини поблагодарил игроков за поддержку клуба во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, ранее на сокращение зарплат пошли футболисты таких итальянских клубов, как «Ювентус», «Рома» и «Парма».



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе итальянская Серия А. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончались более 284 тыс. человек. Из числа заразившихся излечились более 1,5 млн человек.

В Италии сообщили, что некоторые клубы Серии А не платят зарплату футболистам с января