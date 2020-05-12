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«Барселона» хочет получить € 50 млн за Семеду

«Барселона» хочет получить € 50 млн за Семеду
Футбол / Испания 0

Португальский защитник испанской «Барселоны» Нелсон Семеду, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Radio Catalonia.

В клубе считают, что за время выступления в Каталонии Семеду так и не достиг серьёзного прогресса. Поэтому «Барса» готова расстаться с ним за € 50 млн. Игроком интересуются итальянский «Интер», английский «Манчестер Сити», немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен».

Нелсон Семеду перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года за € 30 млн. В составе испанской команды Семеду дважды стал чемпионом страны, один раз выиграл Кубок Испании и один раз — Суперкубок. В текущем розыгрыше Ла Лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Семеду провёл за «Барселону» 21 матч.

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