Симеоне: критика от Клоппа? Футбол похож на бокс — нужно знать, когда следует атаковать
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ещё раз ответил на критику от наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которому не понравился стиль игры «матрасников» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Клуб из столицы Испании одержал победы в обеих встречах (1:0, 3:2 ДВ) и вышел в следующий раунд турнира.
«Футбол похож на бокс — нужно знать, когда следует атаковать. Мы знаем свои достоинства. Например, когда мы играли с «Ливерпулем», который является потрясающей командой, понимали, что можем создать ему проблемы.
Когда они говорят о том, как нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала со счётом 2:0, а потом забила три мяча. Это не удача. Матчи должны оцениваться в целом», — приводит слова Симеоне Goal со ссылкой на AFA.
Источник: «Реал» и «Атлетико» ведут переговоры по Хамесу, вероятность перехода — 80%
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