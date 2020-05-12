La Stampa: Рабьо игнорирует «Юве» по наводке матери. Это протест против снижения зарплат

Стала известна причина, по которой полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не возвращается в расположение клуба из Франции, где находится с начала апреля.



По информации La Stampa, игнорируя требования бьянконери, футболись протестует против снижения зарплат в клубе на фоне экономических трудностей из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что данная идея принадлежит матери и агенту Адриена – Вероник Рабьо. Хавбек не ответил на вызов из стана «старой синьоры» и теперь отказывается возвращаться в Италию.



В «Ювентусе» раздражены поведением Рабьо и называют происходящее недостатком профессионализма.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

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