Кобелев — о «Спартаке»: нельзя каждый год менять тренеров

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев рассказал, почему, по его мнению, «Спартак» обосновался в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
«Во-первых, пришёл новый тренер. Соответственно, новые футболисты. Конечно, нельзя каждый год менять тренеров. Пришёл один специалист, купил игроков, отрабатывает какую-то модель игры. Затем приходит другой тренер уже со своим видением. Каких-то футболистов ему надо поменять. И на всё необходимо время.
Мы все видели, как было у «Спартака». Они стали чемпионом, потом Массимо Карреру убирают — один тренер, второй тренер. Конечно, игроки тоже не могут быстро перестроиться. Такие проблемы, кстати, есть не только у «Спартака», — приводит слова Кобелева телекомпания «Новый век».
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