Баранник: окажись Зинченко в «Зените», может быть, и не было бы в его карьере хеппи-энда

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, как в 2014 году сине-бело-голубые интересовались украинским защитником Александром Зинченко, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити».

«В «Лужниках» периодически играют известные ветераны. У меня была возможность подвигаться с ребятами. Вместе с нами поддерживал форму и Зинченко. Мне предложили его взять на просмотр. Увидев его живьём даже на нашем уровне, я понял, что это действительно футболист. Вскоре он уехал в Питер в «Зенит-2». Он побыл там полтора дня, после чего агенты увезли его в «Рубин».

Мы общались с Владиком Радимовым, который тогда работал в «Зените-2». Он говорил: «Видно, что парень футбольный, но нужно смотреть». Наверное, это типичный ответ любого тренера, которому присылают игрока, и он видит его всего на одной тренировке. Агенты хотели, чтобы мы сразу решили — дают ему контракт или нет. Но в таком клубе, как «Зенит», необходимо было пройти несколько ступеней для принятия решений.

Стало ли обидно, что упустили? За всем не угонишься… В той истории были сложности. Но мне было по-человечески приятно, что парень заиграл на таком уровне. Рад, что я тогда увидел в нём футболиста. Мне как специалисту до сих пор приятно, и я продолжаю за ним следить. Окажись Зинченко тогда в «Зените», может быть, и не было бы в его карьере такого хеппи-энда», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.