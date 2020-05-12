Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

Каталонская «Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Сделку уже одобрил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу, сообщает Don Balon.

Теперь «Барселоне» нужно договориться о личном контракте с Миранчуком, а также согласовать трансфер с «железнодорожниками». 24-летний россиянин может стать первой покупкой действующих чемпионов испанской Примеры перед сезоном-2020/2021. Ожидается, что эта сделка обойдётся каталонскому клуб менее чем в € 20 млн.

Контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за красно-зелёных во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны туринского «Ювентуса» и «Милана».