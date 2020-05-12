Джордан Ларссон: не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и заняться тем, что люблю

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон признался, что скучает по футболу.
«Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и заняться тем, что я люблю больше всего», — написал Ларссон на своей странице в «Инстаграме».
Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России, приостановлены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.
Ранее Ларссон поделился новым роликом на своей странице в «Инстаграме», показав, как он проводит время в условиях карантина. На видео Ларссон спел песню исполнителей YXNG LE & Frenna «Wat Is Je Naam» на нидерландском языке и написал: «Нидерландские мотивы во времена карантина».
- 12 мая 2020
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