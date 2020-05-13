Жена Гарая показала ему стриптиз
Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала шутливое видео с супругом.
В ролике супруга футболиста показывает ему стриптиз. Сняв одежду, Горро неожиданно вручает Гараю принадлежности для уборки дома.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Горро разместила в социальной сети совместное видео с Гараем, запустив новый челлендж. Тамара предстала в образе феи, которая с помощью волшебной палочки превратила мужа в женщину.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
Жена Гарая превратила его в женщину. Видео
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