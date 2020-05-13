Жена Гарая показала ему стриптиз

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала шутливое видео с супругом.

В ролике супруга футболиста показывает ему стриптиз. Сняв одежду, Горро неожиданно вручает Гараю принадлежности для уборки дома.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Горро разместила в социальной сети совместное видео с Гараем, запустив новый челлендж. Тамара предстала в образе феи, которая с помощью волшебной палочки превратила мужа в женщину.



Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».