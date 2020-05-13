Экс-президент «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«Могу спрогнозировать, что будет, если уйдёт Семин. Кикнадзе хочет найти себе „карманного“ тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неё вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещё жёстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.
Во-вторых, начнётся тренерская чехарда. Придёт, например, Николич, у него ничего не получится и результат упадёт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет", — приводит слова Наумова «Р-Спорт».
- 13 мая 2020
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