Роберт Левандовски: никогда не забуду четыре гола в матче с «Реалом»
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о лучших матчах в карьере.
«Таких было много. Но отметил бы матч, когда забил пять мячей за девять минут «Вольфсбургу». Это было чем-то особенным. Сделать такое на самом деле невозможно. Никогда не мог даже мечтать о подобном. Буду помнить тот матч до конца жизни.
Конечно, не забуду и четыре мяча в ворота «Реала», когда играл за «Боруссию», — приводит слова Левандовски Spox.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей в 23 матчах немецкой Бундеслиги. 31-летний поляк возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место (21) занимает форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, третье (14) — вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
«Подельники». Роберт Левандовски и его дочь сфотографировались в своих Bentley
- 13 мая 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:34
-
22:21
-
21:56
-
21:39
-
21:35
-
21:07
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:33
-
20:19
-
20:10
-
19:51
-
19:44
-
19:34
-
19:16
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:39
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:53
-
17:35
-
17:25
Партнерский контент