Роберт Левандовски: никогда не забуду четыре гола в матче с «Реалом»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о лучших матчах в карьере.

«Таких было много. Но отметил бы матч, когда забил пять мячей за девять минут «Вольфсбургу». Это было чем-то особенным. Сделать такое на самом деле невозможно. Никогда не мог даже мечтать о подобном. Буду помнить тот матч до конца жизни.

Конечно, не забуду и четыре мяча в ворота «Реала», когда играл за «Боруссию», — приводит слова Левандовски Spox.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей в 23 матчах немецкой Бундеслиги. 31-летний поляк возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место (21) занимает форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, третье (14) — вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.