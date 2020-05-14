«С днём рождения, старик!» Думбия поздравил Яя Туре с 37-летием

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, ранее выступавший за швейцарский «Сьон» и московский ЦСКА, поздравил экс-полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с 37-летием.

«С днём рождения, старик!», — написал Думбия на своей странице в «Инстаграме», опубликовав совместное фото с бывшим партнёром по сборной Кот-д'Ивуара.

Туре защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого он провёл восемь лет в «Манчестер Сити», а в ходе своей карьеры также выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Циндао Хайню». В настоящее время 36-летний ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.

За ивуарийскую команду Туре провёл 102 матча, забил 19 голов.