«С днём рождения, старик!» Думбия поздравил Яя Туре с 37-летием
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, ранее выступавший за швейцарский «Сьон» и московский ЦСКА, поздравил экс-полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с 37-летием.
«С днём рождения, старик!», — написал Думбия на своей странице в «Инстаграме», опубликовав совместное фото с бывшим партнёром по сборной Кот-д'Ивуара.
Туре защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого он провёл восемь лет в «Манчестер Сити», а в ходе своей карьеры также выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Циндао Хайню». В настоящее время 36-летний ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.
За ивуарийскую команду Туре провёл 102 матча, забил 19 голов.
Яя Туре не включил ни одного игрока «Манчестер Сити» в пятёрку лучших партнёров
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