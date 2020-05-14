Тренер «Дуклы»: не верю, что Комличенко забьёт больше 10-11 голов за сезон

Тренер чешской «Дуклы» Юрий Динабурский поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Николае Комличенко.
«Честно говоря, я не уверен, что он был лучшим нападающим в Чехии в прошлом сезоне, хоть и стал лучшим бомбардиром. Отчасти ему везло, отчасти качественно играли полузащитники и во многом – некачественно играли защитники. В России в обороне играют лучше.
Не верю вообще, что он сможет перенести эти цифры в РПЛ. Он одноплановый игрок. Он хорош в своей одноплановости, но я не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон. Сильно удивлюсь, если это случится. Хотя он мне очень симпатичен и как человек, и как игрок», — приводит слова Динабурского «Гол».
Комличенко перешёл в «Динамо» в январе 2020 года из «Млада Болеслав». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл три матча в РПЛ и забил один гол.
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