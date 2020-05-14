«Манчестер Сити» требует от «Баварии» за Зане € 50 млн

«Бавария» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Зане, который будет рассчитан на 5 лет, сообщает «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на немецкое издание Kicker.



По информации источника единственным, что на данный момент стоит на пути Зане в Германию, являются финансовые условия «горожан». «Манчестер Сити» требует за своего футболиста € 50 млн, в то время как мюнхенцы готовы выложить за него € 40 млн.



Зане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он дважды стал чемпионом Англии, выиграл с командой Кубок Англии, дважды победил в Кубке лиги и ещё дважды – в Суперкубке Англии. В сборной Германии лерой выступает с 2015 года и провел 21 матч в футболке национальной команды.

«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн