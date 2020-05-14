Спортивные юристы — о важных темах простым языком. Новый проект на «Чемпионат. Подкаст»

Скандалы — частые спутники большого спорта. ВАДА ловит атлетов на допинге, футболисты переходят за смешные суммы, в миг исчезают клубы с историей. Рядом со скандалами нередко следуют большие деньги. И так сложно понять, кто прав, кто виноват, а главное – что делать?



«Чемпионат. Подкаст» представляет проект «SILA Права», который должен ответить на многие вопросы. Спортивные юристы и основатели юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец и Юрий Зайцев говорят о таких сложных материях, как спортивный менеджмент и бизнес, спортивное право и индустрия. Рассуждают так, чтобы было интересно даже непрофессионалам.



Первый выпуск на «Чемпионат. Подкаст» посвящён профессии «футбольный тренер». Быть тренером – это всё время находиться под прессингом со стороны болельщиков, журналистов, руководства. В этом выпуске мы побеседовали с тремя поколениями – опытным Леонидом Кучуком, состоявшимся профессионалом Андреем Талалаевым и начинающим тренером Андреем Карповичем, а также разобрали юридические аспекты работы тренера.



Михаил Прокопец – автор нескольких книг и множества публикаций по спортивному праву, работал в РФС и возглавлял первую в России практику спортивного права в крупной юридической фирме. Юрий Зайцев – также бывший работник РФС и Организационного комитета ЧМ-2018. Сегодня SILA International Lawyers — одна из крупнейших в мире юридических фирм, специализирующихся на спорте, с офисами в пяти странах мира (РФ, Швейцария, Болгария, Турция, Казахстан), сотнями выигранных дел в национальных и международных судах и всемирно известными клиентами, такими как Фабио Капелло, Артём Дзюба, Александр Головин, Сердар Азмун, Александр Ерохин и др.



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