Дмитрий Тарасов отреагировал на размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал размещение неизвестными фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк».

«Не хотел темы этой касаться, но увидел утром в СМИ и просто поразился. Нашлись те, кто на 9 Мая загружал в «Бессмертный полк» вместо фотографий родственников, ветеранов — фото немцев, даже фюрера (не хочу имя писать даже)! Не, смеяться в жизни можно много над чем, но это не смешно. Это даже не глупо. Это просто позор. Всё можно прощать, но не такое. И не надо потом жаловаться, что завели дела за посты в интернете. Тут пост граничит с жизнями и памятью целой страны. Что думаете?» — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Ранее неизвестные опубликовали на сайте проекта «Банк памяти» анкету с фото Адольфа Гитлера, написав, что на снимке запечатлён участник Великой Отечественной войны по имени Гитле Адоль Алоисо. В открытом доступе на сайте проекта «Бессмертный полк» также была размещена фотография рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации снимков деятелей Третьего рейха.