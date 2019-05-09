Отец Нурмагомедова принял участие в акции «Бессмертный полк»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, принял уачстие в акции «Бессмертный полк». Об этом Нурмагомедов-старший сообщил в своём «инстаграме».



«Бессмертный полк имеет огромное значение для подрастающего поколения», написал Абудлманап Нурмагомедов в «инстаграме».

Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 7 сентября в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион UFC Дастин Порье.



Порье в последнем поединке завоевал временный чемпионский пояс, победив единогласным решением судей чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя.



Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и победил приёмом в четвёртом раунде экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Поединок закончился потасовкой, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован, что и привело к поединку за временный титул.