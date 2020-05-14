Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина

Мостовой: не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».

«Я буду поддерживать Сёмина, работой всё доказал. Но любого тренера кто-то должен всегда заменить. Но главный вопрос — кто? Николич? Это непонятный выбор. Я не знают, кто это такой. За что убрали Сёмина? Контракт не продлили, и всё тут, здесь причины не нужны, возраст играет свою роль.

Вряд ли «Локо» ждёт понижение на пятое-седьмое место, у них хорошая команда. Если берут нового тренера, то это всегда новые трансферы. Не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина. В футбольном плане всё должно быть нормально. Тем более Сёмин может остаться в клубе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Селюк: «Локомотив» без Сёмина снова будет пятым колесом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020