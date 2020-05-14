Мостовой: не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».
«Я буду поддерживать Сёмина, работой всё доказал. Но любого тренера кто-то должен всегда заменить. Но главный вопрос — кто? Николич? Это непонятный выбор. Я не знают, кто это такой. За что убрали Сёмина? Контракт не продлили, и всё тут, здесь причины не нужны, возраст играет свою роль.
Вряд ли «Локо» ждёт понижение на пятое-седьмое место, у них хорошая команда. Если берут нового тренера, то это всегда новые трансферы. Не стоит бояться за «Локомотив» без Сёмина. В футбольном плане всё должно быть нормально. Тем более Сёмин может остаться в клубе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Селюк: «Локомотив» без Сёмина снова будет пятым колесом
- 14 мая 2020
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