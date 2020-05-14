Селюк: «Локомотив» без Сёмина снова будет пятым колесом

Агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Локомотив» ждёт полоса неудач после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера клуба.



«Все победы «Локомотива» связаны с Сёминым, у него были силы, которые он хотел отдать своему клубу. Должность свадебного генерала ему не подходит, он хотел жить клубом. Все болельщики сейчас высказывают презрение руководству!



Без Сёмина «Локомотив» снова будет пятым колесом. Сейчас этот ход руководство сделало из-за коронавируса. Но из-за вируса и экономика будет хуже, многие клубы перестанут быть конкурентоспособными. Да, бюджет у них есть, но с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком» они бороться не будут. Будут где-то на пятом-шестом месте», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Селюк: у футболистов «Локо» нет мужского начала – они не заступились за Сёмина