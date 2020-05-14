Лима: для меня было привилегией работать с Сёминым

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франциско Лима прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера клуба.



«Прежде всего для меня было привилегией работать рядом с Сёминым – человеком, настолько важным для «Локомотива», настолько любимым болельщиками и настолько профессиональным по отношению к футболистам. Желаю удачи Юрию Сёмину и надеюсь, что вы согласитесь, если «Локомотив» вас ещё позовёт», — сказал Лима в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.