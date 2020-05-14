Бородюк: должность почётного главного тренера для Сёмина — это абсурд

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».



«С точки зрения менеджмента и логики, непонятное решение, потому что тренер доказал свою состоятельность работой. Напомню, например, что в «Баварии» за полгода убрали Хайнкеса, но там это сделали солидно и профессионально по отношению к тренеру. И болельщики, и сообщество восприняли это нормально. Должность почётного главного тренера для Сёмина — это абсурд. До этого менеджмент должен был сработать профессионально.

Непонятно также, почему Юрий Павлович молчит. Естественно, здесь нефутбольные причины со стороны «Локомотива». Понимаю, если бы это сказали после Лиги чемпионов, где «Локомотив» неудачно выступил, но тогда этого не было сказано. Здесь нет никакой логики и объяснений.

По поводу назначения Николича, главный вопрос, который стоит в нашем тренерском сообществе, — у нас нет солидарности. Мы не можем отстаивать своих, русских тренеров. Понимаю, если бы пришёл Анчелотти. «Локомотив» не объяснил прежде всего, какой вектор развития, какого тренера они хотят. Объяснения, которое бы устроило всех, нет", — сказал Бородюк в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».