«Было приятно работать с вами». Крыховяк попрощался с Сёминым

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года, и удачи в будущем», — написал Крыховяк на своей странице в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.