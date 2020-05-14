Карапетян: Клопп был бы идеальным тренером для сборной Армении

Армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил, что он хотел бы видеть во главе сборной Армении наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Мы не удивились, что новым тренером сборной Армении стал иностранец. Конечно, я обрадовался его назначению. Специалист с большим опытом. Он сто процентов нам поможет. Я слышал, что у него рак, и тем не менее Капаррос продолжает работать. Это говорит о характере. Очень рад буду играть под руководством такого человека.



Идеальным тренером для сборной Армении был бы Юрген Клопп. Я, кстати, играл против его сына в Германии. Тогда Клопп работал в “Майнце”. Помню, он приехал смотреть матч с участием сына за “Майнц”, к нему подходили люди, фотографировались. На той встрече был и мой отец, он пообщался с Клоппом. Никто не ожидал, что он станет таким топом», — приводит слова Карапетяна «Российская газета».