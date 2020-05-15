Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выступил за возобновление сезона в Английской Премьер-лиге, сообщает The Mirror.

На видеоконференции с участием членом Ассоциации тренеров лиги, которая состоялась 14 мая, португалец резко отреагировал на коллег, которые выступают против возобновления чемпионата, так как считают это небезопасным в условиях пандемии коронавируса. «Не хотите играть — сидите дома и смотрите Бундеслигу!» — сказал Моуринью на собрании.

Правительство Великобритании дало разрешение на возобновление профессионального спорта в стране с 1 июня, однако в Английской Премьер-лиге ещё не приняли окончательного решения о дате рестарта чемпионата. Предположительно, АПЛ вернётся 19 июня.

Из топ-5 чемпионатов первой возобновится немецкая Бундеслига — матчи 26-го тура назначены на 16 мая.